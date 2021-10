Το απόλυτο comeback στη δισκογραφία κάνει η Αντέλ μετά από 6 χρόνια απουσίας. Η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το single με τίτλο «Easy on me» και οι θαυμαστές της παραληρούν. Το κομμάτι συγκέντρωσε πάνω από 8,5 εκατομμύρια views σε μερικές ώρες, μόνο στο Instagram, και τα σχόλια είναι άπειρα. Πολλοί από τους φαν της τραγουδίστριας έγραψαν ότι ανατρίχιασαν και ότι έκλαψαν ακούγοντας τους στίχους.

Στο «Easy on me» η Αντέλ διηγείται την προσωπική της ιστορία μετά το διαζύγιό της από τον Σάιμον Κονέκι το 2019 και μιλά για την απέλπιδα προσπάθεια να αλλάξει τον εαυτό της για να λειτουργήσει η σχέση, ενώ ζητάει από τον σύντροφό της να αναγνωρίσει την προσπάθειά της μέχρι το τέλος. Μέχρι που τελικά παραδίνεται στην αποτυχία.

Το «Easy On Me» είναι το πρώτο single από το άλμπουμ «30» που θα κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου. Το νέο βιντεοκλίπ, στο οποίο η πλήρως ανανεωμένη Αντέλ μαζεύει τα πράγματά της και φεύγει από το σπίτι, ξεσήκωσε τους θαυμαστές της που έσπευσαν να σχολιάσουν στο Twitter πως τους έκανε να κλάψουν και να ανατριχιάσουν.

Βροχή τα σχόλια στο Twitter

Στο άκουσμα του «Easy on me» τα σχόλια στο Twitter πήραν «φωτιά», καθώς οι θαυμαστές της Βρετανίδας τραγουδίστριας έσπευσαν να γράψουν για το νέο της τραγούδι: «Το νέο τραγούδι της Αντέλ = ανατριχίλα! Ποτέ δεν αμφέβαλλα γι’ αυτή τη βασίλισσα». «Μου σηκώθηκε η τρίχα ακούγοντας το νέο τραγούδι της Αντέλ. Τι πανέμορφο τραγούδι, φίλε».

«Κυριολεκτικά ανατρίχιασα, η Αντέλ είναι απίστευτη! Κυριολεκτικά ανατρίχιασα σε όλο μου το σώμα». «Αυτή τη στιγμή κλαίω με τη νέα Αντέλ». «Η Αντέλ μας έκανε να κλαίμε για έναν χωρισμό που δεν συνέβη ποτέ», ήταν μερικά από τα σχόλια.

The Darkness is Finally Gone, I actually like that Adele consistently serves piano ballads that you can cry to. She knows her lane and does very well in it, going from black/white to color because life is like that. she wants life to go on easy on her #Adele #Adele30 #EasyOnMe pic.twitter.com/1OiyIzBVRx — Abdullah S Rayash (@Abdulah_s_ryash) October 15, 2021

Adele is a storyteller.



She’s also always been very clear on the kinds of stories she’s telling and I love that about her.👌🏽#adele — 𝕷𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕻𝖊𝖗𝖘𝖔𝖓𝖎𝖋𝖎𝖊𝖉 (@LukhanyoM__) October 15, 2021

These lyrics 😭😭😭😭😭 I feel like I’m going through a divorce just listening #Adele pic.twitter.com/AAlv4tuktB — Jason Okundaye (@jasebyjason) October 14, 2021

It's the transition for me!!! This is the colored era we've been waiting for!!! #EasyOnMe #Adele pic.twitter.com/KB6ZFBJVuW — Adele - the music industry (@iloveuAdele) October 14, 2021