«Αλμυρές» οι τιμές ενόψει 25ης και Πάσχα: Στα «ύψη» το κρέας - Τα 17 ευρώ αγγίζει ο μπακαλιάρος

Στα ύψη βρίσκονται οι τιμές τροφίμων, με τον μπακαλιάρο, ενόψει 25ης Μαρτίου, να αγγίζει τα 17€/κιλό. Το κρέας επίσης δεν ξεφεύγει από τον κανόνα της αύξησης τιμών με βασικό παράγοντα της ανόδου, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τιμές των μπακαλιάρων είναι αυξημένες κατά 1 με 2 ευρώ περίπου σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, παρά την τιμή, ο γνήσιος μπακαλιάρος Ισλανδίας φέρεται να έχει κάνει «φτερά» από πολλά ιχθυοπωλεία, αλλά σε αφθονία υπάρχει ο μπακαλιάρος Νορβηγίας.

Αναφορικά με την φετινή τιμή του, πωλητής λέει στον τηλεοπτικό σταθμό ότι το κιλό ανέρχεται στα 16,99 ευρώ ενώ πέρυσι ήταν γύρω στα 14 και 15 ευρώ.

Σχετικά με τον πόλεμο, ο πωλητής αξιολόγησε πιο «συντηρητική» την κίνηση των καταναλωτών οι οποίοι «δεν γεμίζουν τα καλάθια τους», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Εκτός από την Εθνική Εορτή, οι καταναλωτές μετρούν αντίστροφα και για το Πάσχα με τις τιμές κρέατος να έχουν επίσης ανέβει. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το μοσχάρι αγγίζει τα 18 και 19 ευρώ το κιλό, ενώ το κατσίκι ανέρχεται περίπου στα 13 ευρώ.