Ακίνητα: Έρχεται η μεγάλη απογραφή - Ποια στοιχεία θα δηλώσουν 7 εκατ. φορολογούμενοι

Πλήρη ακτινογραφία όχι μόνο της ιδιοκτησίας αλλά και της πραγματικής χρήσης των ακινήτων σε όλη τη χώρα αποκτά η ΑΑΔΕ με την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο ανοίγει τον δρόμο για εκτεταμένες διασταυρώσεις αλλά και στοχευμένες πολιτικές στην αγορά ακινήτων.

Η πλατφόρμα του ΜΙΔΑ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη Μαρτίου και αμέσως μετά η ΑΑΔΕ θα ζητήσει από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν τη χρήση κάθε ακινήτου. Εάν δηλαδή είναι ιδιοκατοικούμενο, μισθωμένο, δωρεάν παραχωρημένο.

