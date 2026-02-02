Μενού

Ακίνητα: Έρχεται η μεγάλη απογραφή - Ποια στοιχεία θα δηλώσουν 7 εκατ. φορολογούμενοι

Ενεργοποιείται το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων από την ΑΑΔΕ. Τι θα πρέπει να δηλώσουν εκατομμύρια πολίτες.

Πλήρη ακτινογραφία όχι μόνο της ιδιοκτησίας αλλά και της πραγματικής χρήσης των ακινήτων σε όλη τη χώρα αποκτά η ΑΑΔΕ με την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο ανοίγει τον δρόμο για εκτεταμένες διασταυρώσεις αλλά και στοχευμένες πολιτικές στην αγορά ακινήτων.

Η πλατφόρμα του ΜΙΔΑ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη Μαρτίου και αμέσως μετά η ΑΑΔΕ θα ζητήσει από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν τη χρήση κάθε ακινήτου. Εάν δηλαδή είναι ιδιοκατοικούμενο, μισθωμένο, δωρεάν παραχωρημένο.

