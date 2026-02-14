Ακίνητα: Η φάση με τις 2 τιμές στην αγορά παλιών κατοικιών - Το προφίλ αγοραστών/πωλητών το 2026

Στην φάση των δύο τιμών πώλησης, της «επίσημης» και της «άμεσης πώλησης», φαίνεται να εισέρχεται η αγορά παλιών ακινήτων στην Ελλάδα.

Η πρώτη τιμή θα είναι αυτή που είναι η «επίσημη», που θα ζητάει το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς. Σε αυτή θα γίνονται λιγότερες συναλλαγές, όμως αυτή θα καταγράφεται στα επίσημα στοιχεία, αυτή θα βλέπουμε στις περισσότερες αγγελίες κλπ. Με βάση αυτήν την τιμή θα βγαίνουν οι πάσης φύσεως δείκτες.

