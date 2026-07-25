Ακίνητα: Οι πιο προσιτές περιοχές της Αττικής για αγορά - Μεσίτης στο Reader για τους δήμους «αουτσάιντερ»

Με την αγορά για τα ακίνητα να έχει «κλείσει» τις πύλες της στον μέσο Έλληνα πολίτη, του οποίου οι επιλογές συνεχώς περιορίζονται είτε στην κληρονομιά είτε στην ενοικίαση, η αγορά σπιτού μπορεί να φαντάζει «οπτασία».

Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο του «gentrification» δηλαδή του κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού των κατώτερων στρωμάτων, λόγω της ύφεσης στην αγορά και της εισροής ξένου κεφαλαίου, είναι γνωστή μάστιγα στο αθνηναϊκό κέντρο.

Έχει χαθεί όμως κάθε ελπίδα για έναν άνθρωπο που ευελπιστεί να αγοράσει το δικό του σπίτι; Όχι εντελώς. Με το Reader, μιλήσαμε στον ειδικό στα μεσιτικά, κ. Θεμιστοκλή Μπάκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, για να μας δώσει μία πιο σφαιρική εικόνα της αγοράς.

Οι δύο «ταχύτητες» στα ακίνητα

Ως «ζέσταμα», ρωτήσαμε τον κ. Μπάκα σε ποιες περιοχές της Αθήνας «κινείται» περισσότερο η αγορά σπιτιών:

Μας απάντησε πως «Η αγορά κατοικίας στην Αττική κινείται σήμερα με δύο διαφορετικές ταχύτητες. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι περιοχές υψηλής αξίας, όπως τα Νότια Προάστια, και από την άλλη οι περιοχές που προσελκύουν τη μεγάλη μάζα των αγοραστών, οι οποίοι αναζητούν κατοικία έως 200.000-250.000 ευρώ.

Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται σε περιοχές όπως:

Παγκράτι

Νέος Κόσμος

Αμπελόκηποι

Ζωγράφου

Γκύζη

Κολωνός

Σεπόλια

Κυψέλη

Πατήσια

Βοτανικός

Ρουφ

Οι περιοχές αυτές συγκεντρώνουν σημαντικό ενδιαφέρον, καθώς διαθέτουν ανεπτυγμένες υποδομές, σταθμούς Μετρό, πανεπιστημιακές σχολές, νοσοκομεία και μεγάλους εργασιακούς πόλους.

Παράλληλα, εξακολουθούν να προσφέρουν επιλογές με τιμές σημαντικά χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των Νοτίων Προαστίων.

Εξίσου έντονη κινητικότητα παρουσιάζουν και οι περιοχές των δυτικών και βόρειων προαστίων όπως:

Περιστέρι

Ίλιον

Αιγάλεω

Χαϊδάρι

Νέα Ιωνία

Νέα Φιλαδέλφεια

Γαλάτσι

Καλλιθέα

Μοσχάτο

Ταύρος

Πειραιάς

Νίκαια

Κερατσίνι

Η υψηλή ζήτηση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι περιοχές αυτές συνδυάζουν καλύτερη σχέση τιμής αγοράς, καλή συγκοινωνιακή σύνδεση και σημαντικές προοπτικές υπεραξίας».

Οι περιοχές με προσιτά ακίνητα

Για να μπούμε τώρα στο «ζουμί», ρωτήσαμε και σε ποιες συμφέρει περισσότερο να αγοράσει κανείς:

Θεμιστοκλής Μπάκας: «Εάν κάποιος αγοράζει για ιδιοκατοίκηση, σήμερα θεωρώ ότι τις μεγαλύτερες προοπτικές προσφέρουν περιοχές όπου οι τιμές παραμένουν πιο προσιτές, αλλά ταυτόχρονα διαθέτουν έντονη ζήτηση και ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές.

Στο κέντρο της Αθήνας θα ξεχώριζα:

Κυψέλη , όπου οι τιμές παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από άλλες κεντρικές συνοικίες, ενώ η περιοχή γνωρίζει σταδιακή αναβάθμιση.

, όπου οι τιμές παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από άλλες κεντρικές συνοικίες, ενώ η περιοχή γνωρίζει σταδιακή αναβάθμιση. Πατήσια και Πλατεία Αττικής , λόγω της εύκολης πρόσβασης στο Μετρό και των σχετικά προσιτών αξιών.

και , λόγω της εύκολης πρόσβασης στο Μετρό και των σχετικά προσιτών αξιών. Γκύζη , που αποτελεί μία από τις πιο σταθερές αγορές κατοικίας για ιδιοκατοίκηση.

, που αποτελεί μία από τις πιο σταθερές αγορές κατοικίας για ιδιοκατοίκηση. Αμπελόκηπους , καθώς η διαχρονική ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα υψηλή λόγω της εγγύτητας σε νοσοκομεία, επιχειρήσεις και σταθμούς Μετρό.

, καθώς η διαχρονική ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα υψηλή λόγω της εγγύτητας σε νοσοκομεία, επιχειρήσεις και σταθμούς Μετρό. Νέο Κόσμο , ο οποίος συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρή ζήτηση τόσο από αγοραστές όσο και από ενοικιαστές.

, ο οποίος συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρή ζήτηση τόσο από αγοραστές όσο και από ενοικιαστές. Ζωγράφου , λόγω της διαχρονικής ζήτησης από φοιτητές, εργαζόμενους και πανεπιστημιακή κοινότητα.

, λόγω της διαχρονικής ζήτησης από φοιτητές, εργαζόμενους και πανεπιστημιακή κοινότητα. Άγιος Ελευθέριος, καθώς η ευρύτερη περιοχή έως τη Νέα Χαλκηδόνα αναδεικνύεται σταδιακά σε έναν νέο αναπτυξιακό πόλο της Αθήνας. Η εγγύτητα στην Εθνική Οδό, η άμεση πρόσβαση στον ΗΣΑΠ και στο κέντρο της πόλης, σε συνδυασμό με τη συνεχή ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων και μεγάλων αλυσίδων λιανικής, δημιουργούν ισχυρές προοπτικές περαιτέρω αύξησης της ζήτησης και των αξιών των κατοικιών τα επόμενα χρόνια.

Στα δυτικά και τον Πειραιά, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες επιλογές αποτελούν:

Περιστέρι

Ίλιον

Αιγάλεω

Νέα Ιωνία

Νέα Φιλαδέλφεια

Καλλιθέα

Μοσχάτο

Πειραιάς

Νίκαια

Οι περιοχές αυτές προσφέρουν καλύτερη σχέση τιμής αγοράς – εισοδήματος από ενοίκιο – μελλοντικής υπεραξίας, ενώ εξακολουθούν να προσελκύουν σημαντικό αριθμό ενδιαφερομένων.

Αντίθετα, στα Νότια Προάστια (Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Ελληνικό) η ζήτηση παραμένει πολύ ισχυρή, όμως οι τιμές έχουν πλέον διαμορφωθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, περιορίζοντας τις αποδόσεις για τον μέσο επενδυτή και καθιστώντας τις περιοχές αυτές περισσότερο επιλογή για αγοραστές υψηλότερου εισοδήματος».

Ακίνητα: «Φθηνό» και «Συμφέρον» δεν είναι το ίδιο

Συμπερασματικά, ο κ. Μπάκας υπογραμμίζει μία σημαντική διάκριση, ότι δηλαδή «σήμερα δεν αρκεί να αναζητά κανείς τη χαμηλότερη τιμή. Η σωστή αγορά είναι εκείνη που συνδυάζει:

λογική τιμή εισόδου

υψηλή ζήτηση για ενοικίαση

ισχυρές υποδομές (Μετρό, πανεπιστήμια, επιχειρηματικά κέντρα)

προοπτική μελλοντικής υπεραξίας

Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν πλέον τις πιο ελκυστικές περιοχές της Αττικής.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι, η αγορά κατοικίας δεν διαμορφώνεται μόνο από τις σημερινές τιμές, αλλά και από τις υποδομές του αύριο.

Η ενδεχόμενη επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου και της Αττικής Οδού εκτιμούμε ότι θα αλλάξει σημαντικά τον χάρτη της ζήτησης, ενισχύοντας την ανάπτυξη περιοχών των Ανατολικών Προαστίων που σήμερα βρίσκονται εκτός του βασικού επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι κάθε μεγάλη συγκοινωνιακή υποδομή αυξάνει την προσβασιμότητα, δημιουργεί νέες οικιστικές επιλογές και οδηγεί σταδιακά σε άνοδο των αξιών.

Παράλληλα, ανεξάρτητα από τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού και του Προαστιακού, θεωρούμε ότι η Ελευσίνα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια σε έναν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό μόνιμης κατοικίας.

Η στρατηγική της θέση, η ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και οι ακόμη πιο προσιτές αξίες σε σχέση με πολλές περιοχές της Αττικής δημιουργούν τις συνθήκες ώστε να αποτελέσει έναν από τους νέους αναπτυξιακούς πόλους της μητροπολιτικής Αθήνας».