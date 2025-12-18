Μενού

Ακίνητα: Οι ξένοι αγοράζουν εξοχικές κατοικίες από 500.000 έως 1 εκατ. ευρώ - Οι hot προορισμοί

Μεγάλη είναι, σύμφωνα με σχετικά στοιχεία, η φετινή αύξηση της μέσης δαπάνης αγοράς δεύτερης κατοικίας.

Βίλα - Κρήτη
Πολυτελής κατοικία στην Κρήτη | Shutterstock
Εξοχικές κατοικίες μέσης αξίας 450.000 ευρώ, ήταν η κύρια επιλογή το 2025 για τους αγοραστές από το εξωτερικό.

Πρόκειται για μια αύξηση κατά 37,3% σε σχέση με το 2024, απόδειξη της διάθεσης των ξένων επενδυτών, να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα για να αποκτήσουν ένα ποιοτικότερο ακίνητο

