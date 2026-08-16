Ακίνητα: Πόσα κεφάλαια έχουν «πέσει» σε πολυτελείς κατοικίες με το καθεστώς non-dom

Καθεστώς non – dom «εναντίον» Golden Visa… σημειώσατε «1». Αυτό προκύπτει, με τα μέχρι τώρα δεδομένα των τελευταίων ετών, από τα στοιχεία της Greece Sotheby’s International Realty, βάσει των οποίων προκύπτει ότι η αξία των αγορών πολυτελών κατοικιών που συνδέονται με το καθεστώς non-dom από το 2024 έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 ανήλθε στα 58,2 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα 18,9 εκατ. ευρώ των συναλλαγών μέσω της Χρυσής Βίζας (Golden Visa).

Τα στοιχεία της Greece Sotheby’s International Realty καταγράφουν την ταχεία εμφάνιση μιας νέας ομάδας αγοραστών στην ελληνική αγορά ακινήτων υψηλών προδιαγραφών. Οι υπαγόμενοι στο άρθρο 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο μητρώο της εταιρείας το 2024 και ήδη το 2025 αντιπροσώπευαν το 29% του όγκου των συναλλαγών της.

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