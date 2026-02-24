Ακίνητα: Το Τop 10 αναζητήσεων για ενοικιάσεις καταστημάτων και αποθηκών στην Αττική

Στο «δίπολο» Αθήνας και Πειραιά φαίνεται να καταγράφεται το εντονότερο ενδιαφέρον για ενοικιάσεις καταστημάτων αλλά και αποθηκών, με το κέντρο της πρωτεύουσας να διατηρεί τα «πρωτεία» τα τελευταία χρόνια και σε ολόκληρη την περίοδο 2022 – 2025.
Παράλληλα, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας να «ανεβαίνει» θέσεις στις προτιμήσεις όσων ψάχνουν για επαγγελματικούς χώρους στην Αττική. Αυτό προκύπτει με τα αναλυτικά στοιχεία της ιστοσελίδας Spitogatos για τις αναζητήσεις καταστημάτων στην Αττική.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Από σήμερα οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία: Νέα δεδομένα για εκπαίδευση, μισθό και διατροφή
- Μεξικό: Το τελευταίο αντάρτικο του «Ελ Μέντσο» - Ο καταδότης που έδωσε στον στρατό την κρυψώνα του
- «Αυτοί με μια σφαλιάρα φεύγουν»: Η Σοφία Βούλτεψη συγκρίνει τους κομμουνιστές της Καισαριανής με τους σημερινούς
- Κλέλια Ανδριολάτου: Εντυπωσίασε με ροζ διαφανές φόρεμα στο after party των BAFTA - Τη συνόδεψε ο Παπακαλιάτης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.