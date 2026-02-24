Μενού

Ακίνητα: Το Τop 10 αναζητήσεων για ενοικιάσεις καταστημάτων και αποθηκών στην Αττική

Στο «δίπολο» Αθήνας και Πειραιά φαίνεται να καταγράφεται το εντονότερο ενδιαφέρον για ενοικιάσεις καταστημάτων και αποθηκών.

Ερμού | Eurokinissi
Στο «δίπολο» Αθήνας και Πειραιά φαίνεται να καταγράφεται το εντονότερο ενδιαφέρον για ενοικιάσεις καταστημάτων αλλά και αποθηκών, με το κέντρο της πρωτεύουσας να διατηρεί τα «πρωτεία» τα τελευταία χρόνια και σε ολόκληρη την περίοδο 2022 – 2025.

Παράλληλα, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας να «ανεβαίνει» θέσεις στις προτιμήσεις όσων ψάχνουν για επαγγελματικούς χώρους στην Αττική. Αυτό προκύπτει με τα αναλυτικά στοιχεία της ιστοσελίδας Spitogatos για τις αναζητήσεις καταστημάτων στην Αττική.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

