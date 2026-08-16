Ακτοπλοΐα: Οι μεγάλοι επενδύουν, οι μικροί πιέζονται – Η δύσκολη εξίσωση της επόμενης ημέρας

Χρονιά αντιφάσεων αποδείχτηκε το 2025 για την ελληνική ακτοπλοΐα. Από τη μία η τουριστική ζήτηση παρέμεινε ισχυρή και οι μεγάλοι όμιλοι συνέχισαν να επενδύουν.
Από την άλλη, όμως, οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, το αυξημένο κόστος λειτουργίας και κυρίως η ανάγκη εξεύρεσης σημαντικών κεφαλαίων για την πράσινη μετάβαση διαμόρφωσαν ένα πολύ πιο απαιτητικό περιβάλλον.
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