Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση 20% - Ποια δρομολόγια αφορά

Αδειάζει σιγά σιγά η Αθήνα και οι εκδρομείς έχουν ξεκινήσει τις διακοπές τους για τα νησιά της χώρας. Για ορισμένους δικαιούχους μάλιστα, θα ισχύει έκπτωση 20% σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Ο λόγος, για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της συνεργασίας της με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Η έκπτωση παρέχεται μέσω των Blue Star Ferries, Hellenic Seaways, ANEK Lines και Superfast Ferries και καλύπτει δρομολόγια στην Αδριατική, την Κρήτη, τον Σαρωνικό και τις Κυκλάδες.

Στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας του Ομίλου Attica με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ για ταξίδια στις γραμμές της Αδριατικής, οι δύο φορείς συμφώνησαν την επέκταση της συνεργασίας τους και στις γραμμές εσωτερικού.

Συγκεκριμένα, η έκπτωση 20% στους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (European Youth Card) επεκτείνεται :

στις διαδρομές από/προς Πειραιά για Σύρο, Τήνο και Μύκονο,

στις γραμμές της Κρήτης (Πειραιάς -Σέριφος - Ηράκλειο και Πειραιάς - Μήλος - Χανιά),

στις γραμμές του Σαρωνικού.

Η νέα παροχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ και του Ομίλου Attica να προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στη νέα γενιά, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και διευρύνοντας τις ταξιδιωτικές επιλογές των νέων.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, την οποία υλοποιεί στην Ελλάδα το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποτελεί το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα παροχής προνομίων για νέους ηλικίας 13 έως 30 ετών. Μέσω ενός συνεχώς αναπτυσσόμενου δικτύου συνεργασιών, παρέχει εκπτώσεις και ειδικές παροχές στους τομείς των μετακινήσεων, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και του τουρισμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε περισσότερες από 35 ευρωπαϊκές χώρες.