Αλλάζουν όλα στη λειτουργία των λαϊκών αγορών

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης, με στόχο την αναβάθμιση του θεσμού, την αύξηση των παραγωγών πωλητών στις λαϊκές αγορές και τη θεσμική διασφάλιση της σύστασης και λειτουργίας λαϊκών αγορών αποκλειστικά για παραγωγούς.

Τα άρθρα 167-197 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων του ν. 4442/2016 – Ορισμός αρχών για την εφαρμογή του πλαισίου εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων του ν. 4512/2018 – Ρυθμίσεις για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα και λήψη αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2411 – Ενίσχυση της αναπτυξιακής δραστηριότητας και των στρατηγικών επενδύσεων – Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για το υπαίθριο εμπόριο και λοιπές διατάξεις», που θα βρίσκεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι την 13η Μαρτίου 2026, προβλέπουν πλήθος αλλαγών για το καθεστώς που διέπει το υπαίθριο εμπόριο.

