«Ανάσανε» το πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ: Κατακόρυφη πτώση του βαρελιού στις αγορές

Αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη διακοπή των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους στο Ιράν για πέντε ημέρες, πτωτική πορεία ακλούθησαν οι τιμές στο πετρέλαιο, με τα χρηματιστήρια να ανασαίνουν με ανακούφιση.

Όπως ισχυρίζεται στο Truth Social ο ρεπουμπλικάνος, οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν, τις τελευταίες δύο ημέρες, πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες, διάστημα στο οποίο έδωσε εντολή να αναβληθούν όλες οι επιθέσεις.

Από τη μεριά της, η Τεχεράνη διαψεύδει οποιαδήποτε διεξαγωγή τέτοιων συνομιλιών, και ερμηνεύει τις ανακοινώσεις Τραμπ ως κίνηση με αποκλειστικό στόχο την αποκλιμάκωση της ακρίβειας, και της εξασφάλισης πολύτιμου χρόνου για τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις.

«Βουτιά» για τις τιμές στο πετρέλαιο

Ισχυρές πτωτικές τάσεις παρουσιάζουν έως αυτή την ώρα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Το αμερικανικό αργό εμφανίζει μεγάλες απώλειες κατά 8,58%, στα 89,80 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το μπρεντ, με αντίστοιχη πτώση κατά 9,16%, διαμορφώνεται στα $101,40.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο σημειώνει απώλειες έναντι του ευρώ, της βρετανικής λίρας και του γιεν. Η ισοτιμία του με το ευρωπαϊκό νόμισμα κινείται στο 1,1594 δολ./ευρώ ενώ, με το ιαπωνικό βρίσκεται στα 158,50 γιεν/δολ.

Πτωτικές τάσεις εμφανίζει ο χρυσός, με τα συμβόλαια παράδοσης Μαΐου να διαπραγματεύονται στα 4.520,30 δολ./ουγκιά. Την ίδια στιγμή, το ασήμι παρουσιάζει πτώση και υποχωρεί κάτω από τα 70 δολάρια ανά ουγκιά.