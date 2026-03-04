Μενού

Ανασφάλιστα οχήματα: Προ των πυλών τα ραβασάκια με πρόστιμα έως 1.000 ευρώ

Καθ΄ οδόν βρίσκονται τα ειδοποιητήρια με τα πρόστιμα στους ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων, με την ΑΑΔΕ να ενεργοποιεί εκ νέου τον μηχανισμό ελέγχων.

Οχήματα και Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής
Οχήματα ΙΧ | Eurokinissi
Ένα βήμα πριν την αποστολή των προστίμων στους ιδιοκτήτες ανασφάλιστων αυτοκινήτων είναι η ΑΑΔΕ, καθώς μέσα στον Μάρτιο προγραμματίζεται νέος γύρος διασταυρώσεων, με στόχο τον εντοπισμό όχι μόνο ανασφάλιστων οχημάτων αλλά και εκείνων που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ ή εμφανίζουν οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Τα πρόστιμα φθάνουν έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και συγκεκριμένα 250 ευρώ για δίκυκλα, 500 ευρώ για επιβατηγά και λοιπά οχήματα, 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης. Στο ποσό προστίθεται και ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%, αυξάνοντας περαιτέρω την επιβάρυνση.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

