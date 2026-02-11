Μενού

Ανείσπρακτα ενοίκια: Το έντυπο κλειδί που μηδενίζει τον φόρο - Τα SOS για τους ιδιοκτήτες

Η αύξηση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια έχει συνοδευτεί από περισσότερες καθυστερήσεις στην πληρωμή των μισθωμάτων. 

Χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικιών, γραφείων ή καταστημάτων που ενοικιάζουν τα ακίνητα τους είτε δεν εισπράττουν τα μισθώματα είτε εισπράττουν μικρότερα ποσά από αυτά που έχουν συμφωνήσει με τους ενοικιαστές τους.

Για να αποφύγουν την πληρωμή φόρου για εισοδήματα που δεν έχουν εισπράξει, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πρέπει να λάβουν εγκαίρως τα μέτρα τους και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

