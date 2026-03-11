Αυτές είναι οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν ήδη ανακοινώσει αυξήσεις στις τιμές

Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει ολόκληρο το διεθνές σκηνικό και πρώτα από όλα έχει οδηγήσει τις τιμές καυσίμων των αεροσκαφών σε «τρελά» επίπεδα, οι οποίες αναμένεται να περάσουν γρήγορα και στα αεροπορικά εισιτήρια των διακοπών.

Οι αεροπορικές εταιρείες Qantas, Air New Zealand και η σκανδιναβική Scandinavian Airlines ήταν μεταξύ πολλών εταιρειών που ανακοίνωσαν αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων εχθές Τρίτη 10 Μαρτίου, εξαιτίας της κρίσης.

Η ειδικός στις αγορές ενέργειας και ιδρύτρια του τμήματος Market Intelligence στην Energy Aspects, Amrita Sen, δήλωσε σε βουλευτές ότι και άλλες αεροπορικές εταιρείες είναι πιθανό να ακολουθήσουν, λόγω των διαταραχών στις προμήθειες από τον Περσικό Κόλπο, από όπου προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων καυσίμων αεροσκαφών.

Δεν είναι μόνο το αργό πετρέλαιο: Η ανησυχία με τις τιμές στα καύσιμα

Παρότι η προσοχή έχει επικεντρωθεί στις τιμές του αργού πετρελαίου, η δρ. Sen ανέφερε ότι ο αντίκτυπος στα καύσιμα αεροσκαφών είναι πολύ πιο σοβαρός, με τις τιμές να έχουν διπλασιαστεί ή ακόμη και τριπλασιαστεί από περίπου 90 δολάρια το βαρέλι.

«Όλοι μιλούν για το αργό πετρέλαιο, αλλά υπάρχουν τιμές για καύσιμα αεροσκαφών που έχουν ξεπεράσει τα 300 δολάρια, είναι τρελό αυτό που συμβαίνει», δήλωσε η Sen στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής των Κοινοτήτων στο UK Parliament.

«Τόσο μεγάλο μέρος της παραγωγής βρίσκεται στη Μέση Ανατολή που δεν θα είναι δυνατό να αντικατασταθεί από άλλες πηγές», σήμείωσε.

Πόσο θα διαρκέσει η υψηλή τιμή στα αεροπορικά εισιτήρια και πόσο θα αυξηθούν

Και στη συνέχεια αναφέρει: «Περιμένω αρκετά σημαντικές αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια. Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες έχουν αντισταθμίσει τον κίνδυνο απέναντι στις αυξήσεις τιμών, κάτι που θα βοηθήσει λίγο, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να αναμένουμε υψηλότερους ναύλους τουλάχιστον για τους επόμενους δύο μήνες», προειδοποίησε.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ταξιδιωτικών ειδήσεων Travelmole, ειδικοί εκτιμούν ότι τα διατλαντικά εισιτήρια ενδέχεται να αυξηθούν κατά περίπου 6% έως 10% σε ορισμένες εταιρείες, ενώ οι μεγάλες αποστάσεις προς την περιοχή Ασίας–Ειρηνικού μπορεί να δουν αυξήσεις περίπου 8% έως 15%, λόγω μεγαλύτερης κατανάλωσης καυσίμων και μακρύτερων διαδρομών για την αποφυγή περιορισμένου εναέριου χώρου.

Air New Zealand

Η Air New Zealand ανακοίνωσε ότι αύξησε τις τιμές των εισιτηρίων οικονομικής θέσης απλής μετάβασης κατά 10 δολάρια Νέας Ζηλανδίας σε εσωτερικά δρομολόγια, κατά 20 δολάρια Νέας Ζηλανδίας σε διεθνείς πτήσεις μικρών αποστάσεων και κατά 90 δολάρια Νέας Ζηλανδίας σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω προσαρμογές στις τιμές και τα δρομολόγια εάν το κόστος των καυσίμων παραμείνει υψηλό.

Στην αρχή του έτους, η ταξιδιωτική βιομηχανία βρισκόταν σε πορεία συνέχισης της ανάπτυξης μετά την πανδημία. Ωστόσο, η κλιμάκωση της σύγκρουσης έχει ήδη οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών σε αρκετές διεθνείς διαδρομές την τελευταία εβδομάδα.

Οι πτήσεις μεταξύ Ασίας και Ευρώπης έχουν σημειώσει έντονες αυξήσεις τιμών μετά το κλείσιμο εναέριων χώρων και τη μείωση της χωρητικότητας μέσω κόμβων στον Περσικό Κόλπο, γεγονός που ανάγκασε τις αεροπορικές εταιρείες να αλλάξουν διαδρομές.

Ιnternational Airlines Group (IAG)

Η εταιρεία International Airlines Group (IAG), στην οποία ανήκει η British Airways, δήλωσε ότι χάρη σε μια επιτυχημένη στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου δεν σχεδιάζει άμεσες αυξήσεις τιμών.

Ωστόσο, άλλες εταιρείες προειδοποίησαν ότι οι επιβάτες μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόσθετες χρεώσεις για να αντικατοπτριστούν οι υψηλότερες τιμές καυσίμων. Η Hong Kong Airlines ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει επιπλέον χρεώσεις έως και 35% από αύριο Πέμπτη 12 Μαρτίου.

Παράλληλα, η British Airways ανακοίνωσε ότι θα περιορίσει το πρόγραμμα πτήσεών της στην περιοχή και θα ακυρώσει πτήσεις προς ορισμένες πόλεις «μέχρι αργότερα μέσα στο έτος».

Οι προορισμοί στη Μέση Ανατολή αναμένεται να δεχθούν τον πιο άμεσο αντίκτυπο, αλλά και αγορές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από πτήσεις μεγάλων αποστάσεων ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μειωμένη ζήτηση, εάν οι τιμές των εισιτηρίων συνεχίσουν να αυξάνονται.