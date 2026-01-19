Μενού

Αυτόματες φορολογικές δηλώσεις: Τα «κλειδιά» και οι παγίδες

Oι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι την προσυμπληρωμένη δήλωση ακόμη και αν συμφωνούν με το περιεχόμενό της.

Αυξημένος αναμένεται να είναι φέτος ο αριθμός των φορολογούμενων που θα βρουν έτοιμη για υποβολή τη φορολογική τους δήλωση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Πάνω από 1,5 εκατ. φορολογικές δηλώσεις θα είναι προσυμπληρωμένες, προεκκαθαρισμένες και έτοιμες για υποβολή και αφορούν κυρίως φορολογούμενους με εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

