Βελτιώνεται το εισόδημα, αλλά «τρώμε από τα έτοιμα» και δανειζόμαστε

Σε ανοδική τροχιά παραμένει το «ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα» των νοικοκυριών καταγράφοντας το πρώτο τρίμηνο του 2026 αύξηση 3,2% σε ετήσια βάση. Την ίδια στιγμή όμως η αποταμίευση παραμένει αρνητική, καθώς η ιδιωτική κατανάλωση ξεπερνά τα εισοδήματα.
Το οποίο σημαίνει πως οι Έλληνες στρέφονται στις αποταμιεύσεις τους δηλαδή «τρώνε από τα έτοιμα» ή στον δανεισμό όπως δείχνει και η άνοδος των καταναλωτικών δανείων.
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