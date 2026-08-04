Βελτιώνεται το εισόδημα, αλλά «τρώμε από τα έτοιμα» και δανειζόμαστε

Σε ανοδική τροχιά παραμένει το «ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα» των νοικοκυριών καταγράφοντας το πρώτο τρίμηνο του 2026 αύξηση 3,2% σε ετήσια βάση. Την ίδια στιγμή όμως η αποταμίευση παραμένει αρνητική, καθώς η ιδιωτική κατανάλωση ξεπερνά τα εισοδήματα.

Το οποίο σημαίνει πως οι Έλληνες στρέφονται στις αποταμιεύσεις τους δηλαδή «τρώνε από τα έτοιμα» ή στον δανεισμό όπως δείχνει και η άνοδος των καταναλωτικών δανείων.

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