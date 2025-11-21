Μενού

Black Friday 2025 Γερμανός: Πότε αρχίζει - Οι προσφορές

Οι προσφορές για την Black Friday 2025 από την αλυσίδα καταστημάτων.

Reader symbol
Newsroom
black friday
Black Friday | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Στήνοντας ένα σκηνικό σειράς εποχής, έχει αρχίσει η περίοδος προσφορών για την Black Friday 2025 από την αλυσίδα Γερμανός. Μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρίας, germanos.gr, υπάρχουν προσφορές για όλες τις κατηγορίες προϊόντων που υπάρχουν στα καταστήματα.

Το διαφημιστικό σποτ της εταιρίας βασίζεται στις σειρές εποχής που παίζουν τα τελευταία χρόνια με επιτυχία στην τηλεόραση ενώ το κεντρικό σλόγκαν είναι «Σοβαρό Black Friday στον ΓΕΡΜΑΝΟ».

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ