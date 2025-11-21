Black Friday 2025 Γερμανός: Πότε αρχίζει - Οι προσφορές

Στήνοντας ένα σκηνικό σειράς εποχής, έχει αρχίσει η περίοδος προσφορών για την Black Friday 2025 από την αλυσίδα Γερμανός. Μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρίας, germanos.gr, υπάρχουν προσφορές για όλες τις κατηγορίες προϊόντων που υπάρχουν στα καταστήματα.
Το διαφημιστικό σποτ της εταιρίας βασίζεται στις σειρές εποχής που παίζουν τα τελευταία χρόνια με επιτυχία στην τηλεόραση ενώ το κεντρικό σλόγκαν είναι «Σοβαρό Black Friday στον ΓΕΡΜΑΝΟ».
