Breaking Bad: Ο «Walter White» και ο «Jesse» επεκτείνονται στην τεκίλα - Νέο βήμα της Dos Hombres

Δίνει τα «ρέστα της» στην τεκίλα η Dos Hombres, η μάρκα μεσκάλ που συνιδρύθηκε από τους πρωταγωνιστές του Breaking Bad, Άρον Πολ (Jesse Pinkman) και Μπράιαν Κράνστον (Walter White).

Το αγαπημένο τηλεοπτικό και επιχειρηματικό δίδυμο αποφάσισε να κάνει all in στην τεκίλα με δύο νέες ετικέτες: ένα Blanco που κάνει ντεμπούτο την 1η Μαΐου, ενώ έπεται το Reposado τον Ιούλιο, παρασκευασμένο στο Αμαριτάν του Χαλίσκο, υπό τον «μαέστρο» Χούλιο Κόβα.

«Πάντα είχαμε εμμονή με την αγαύη», τόνισε ο «Τζέσι Πίνκμαν» στο Food & Wine. «Ξεκίνησε με το μεσκάλ, αλλά όσο περισσότερο χρόνο περνούσαμε στο Μεξικό, τόσο περισσότερο ερωτευόμασταν το πόσο εκφραστικό μπορεί να είναι σε διαφορετικές μορφές. Η τεκίλα φέρνει απλώς μια διαφορετική ενέργεια» πρόσθεσε.

