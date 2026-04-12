Crédit Agricole: Έρχονται τρεις αυξήσεις επιτοκίων από ΕΚΤ, αλλά όχι ύφεση

Παρά τις εξωτερικές πιέσεις που αυξάνονται, επιβαρύνοντας την ανάπτυξη και ενισχύοντας τον πληθωρισμό, οι αναλυτές της Crédit Agricole εκτιμούν ότι η Ευρωζώνη θα αποφύγει τελικά την ύφεση.
Όπως εξηγούν, σε προηγούμενες περιόδους κρίσης η Ευρωζώνη ήταν περισσότερο εκτεθειμένη σε εξωτερικούς κραδασμούς. Σήμερα στηρίζεται περισσότερο σε εσωτερικούς παράγοντες, την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις που, αν και πιέζονται, συνεχίζουν να λειτουργούν ως «μαξιλάρι».
