Νέος Κόσμος: Ανάσταση με ελέγχους από τα ΜΑΤ για μολότοφ και βεγγαλικά - Τρεις συλλήψεις

Δρακόντεια μέτρα για να αποτρέψουν το «έθιμο» με τις μολότοφ έλαβαν τα ΜΑΤ το βράδυ της Ανάστασης στον Νέο Κόσμο.

MAT στην Ανάσταση στον Νέο Κόσμο
Μπλόκο στο «έθιμο» με τα βαρελότα και τις μολότοφ που σημειώνεται κάθε χρόνο το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στην Ανάσταση, στον Νέο Κόσμο, έβαλε η ΕΛ.ΑΣ.

Από νωρίς το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου 11 Απριλίου, γύρω από την οδό Λαγουμιτζή είχαν ακροβολιστεί αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, προχωρώντας σε ελέγχους σε σακίδια.

Η εικόνα, όπως καταγράφει βίντεο του Orange Press Agency, είναι τελείως ασυνήθιστη, καθώς ανάμεσα στους πιστούς κυκλοφορούσαν διμοιρίες των ΜΑΤ και υπήρχαν σταθμευμένα περιπολικά.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκαν σακίδια με μολότοφ και έγιναν επτά προσαγωγές εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Αυτή τη φορά, το «Χριστός Ανέστη», συνοδεύτηκε μόνο από φωτοβολίδες στον ουρανό και ελάχιστες, μικρές κροτίδες.

