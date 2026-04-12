Αποκλειστικό: Το νέο dance κομμάτι της Άννας Βίσση λέγεται Αιγαίο και κυκλοφορεί μετά το Πάσχα

Η Άννα Βίσση μονοπωλεί τα φώτα της δημοσιότητας και των lifestyle ρεπορτάζ εξαιτίας των τεκτονικών αλλαγών που αποφάσισε στην καριέρα της.

Η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό που τη συνοδεύει εδώ και δεκαετίες αποφάσισε δύο μεγάλες αλλαγές στην επαγγελματική της πορεία: Την ίδρυση με την επιχειρηματία Δήμητρα Κούστα των εταιριών «D&A Productions» (εταιρία παραγωγής) και «Vission Music» (δισκογραφική εταιρία) που θα έχει πλέον την παραγωγή των δισκογραφημάτων της με την διανομή ωστόσο να συνεχίζεται από την Panik Records.

Παράλληλα μετά από δέκα χρόνια η Άννα Βίσση ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με το «Hotel Ermou» και την επόμενη σεζόν θα εμφανιστεί στο εκ βάθρων ανακαινισμένο «Αθηνών Αρένα» που πέρασε στην ιδιοκτησία του επιχειρηματία Γιάννη Κούστα και μετά την αναδιαμόρφωσή του θα ανοίξει για το κοινό με άλλη εμπορική ονομασία.

Παράλληλα ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους με την Άννα Βίσση ο τραγουδιστής Νικόλας Ραπτάκης και το μέχρι και πριν λίγο καιρό μέλος της ορχήστρας της ο κιθαρίστας της Κάρλος Πέρεζ.

Παράλληλα υπήρξαν δημοσιεύματα για το τέλος της προσωπικής φιλίας της Άννας Βίσση με την κοσμικογράφο Χριστίνα Πολίτη (έχει γίνει αμοιβαίο unfollow στο Instagram) και με τον γνωστό επιχειρηματία από το χώρο της εστίασης Χρύσανθο Πανά (σε αυτή την περίπτωση o επιχειρηματίας ακολουθεί τον προσωπικό λογαριασμό της τραγουδίστριας).

Το βράδυ του φινάλε της δεκαετούς της πορείας στο «Hotel Ερμού» η Άννα Βίσση ανακοίνωσε τη νέα συναυλία στο ΟΑΚΑ που ετοιμάζει στις 26 Σεπτεμβρίου. Τι θα προηγηθεί όμως πριν από αυτό;

Πριν μερικά 24ωρα η καλλιτέχνιδα ανέβασε στο λογαριασμό της στο Instagram ένα στιγμιότυπο από την κουζίνα του σπιτιού της με το intro του νέου της τραγουδιού συνοδευόμενο από το emoji του κύματος.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reader το νέο dance κομμάτι της Άννας Βίσση, σύνθεση του Νίκου Καρβέλα έχει τίτλο «Αιγαίο» και θα κυκλοφορήσει μετά το Πάσχα.

Μάλιστα έχει δοθεί ήδη αποκλειστική μετάδοση του τραγουδιού σε μεγάλο ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας πριν το τραγούδι να είναι διαθέσιμο στις Digital πλατφόρμες ακρόασης.