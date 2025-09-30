Δασμοί και στην εισαγωγή ξυλείας από τον Τραμπ: Θα φτάσουν το 50% για τα έπιπλα

Επιβολή δασμών που φτάνουν το 10% στις εισαγωγές ξυλείας, και το 25% στις εισαγωγές επίπλων τουαλέτας, ντουλαπιών κουζίνας και ξύλινων προϊόντων με ταπετσαρία υπέγραψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης του Τραμπ που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Την 1η Ιανουαρίου, οι δασμοί θα αυξηθούν στο 30% για τα ξύλινα προϊόντα με ταπετσαρία και στο 50% για τα ντουλάπια κουζίνας και τα έπιπλα τουαλέτας που εισάγονται από χώρες που δεν έχουν επιτύχει σχετική εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την ίδια διακήρυξη.