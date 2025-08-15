Μενού

Δεκαπενταύγουστος 2025: Το ωράριο των σούπερ μάρκετ σήμερα (15/8) - Ποια είναι κλειστά

Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ τον Δεκαπενταύγουστο. Αναλυτικά τι ισχύει.

Newsroom
Σούπερ μάρκετ
Οι τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και η πορεία τους | Shutterstock
Ο Δεκαπενταύγουστος ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες του έτους, συνεπώς τα περισσότερα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων.

Δεκαπενταύγουστος: Τα ανοιχτά σούπερ μάρκετ

Πιο αναλυτικά, ορισμένα καταστήματα συνεργατών της ΑΒ Βασιλόπουλος τύπου shop&go θα λειτουργήσουν. Αναλυτικά τα ανοιχτά καταστήματα και το ωράριο λειτουργίας εδώ.

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ Κρητικός, ορισμένα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Οι καταναλωτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το κατάστημα για το οποίο ενδιαφέρονται.

Ανοιχτά θα παραμείνουν επίσης τα OK Market.

Δεκαπενταύγουστος: Τα κλειστά σούπερ μάρκετ

Μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστές τον Δεκαπενταύγουστο. Συγκεκριμένα δεν θα λειτουργήσουν οι αλυσίδες ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Σκλαβενίτης.

Επιπλέον, ορισμένα καταστήματα της Lidl ενδέχεται να λειτουργήσουν σε ορισμένες περιοχές, κάτι που μπορείτε να δείτε εδώ.

