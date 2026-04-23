Diesel: Η επιδότηση που «φρενάρει» τις τιμές - Τι αλλάζει τον Μάιο στα καύσιμα

Η κυβέρνηση προχωρά σε παράταση της επιδότησης στο diesel και για τον Μάιο, επιβεβαιώνοντας την κατεύθυνση που είχε ήδη δοθεί από τις αρχές Απριλίου για διατήρηση της παρέμβασης. Το μέτρο εφαρμόστηκε αρχικά από την 1η Απριλίου και πλέον επεκτείνεται για έναν ακόμη μήνα, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την ενεργειακή κρίση και τη στήριξη του εισοδήματος.
