Ιταλός οδηγός ισχυρίζεται πως ανακάλυψε τη χώρα που ακόμα έχει φθηνή βενζίνη στην Ευρώπη

Ένας Ιταλός που ζει στη Μάλτα έγινε viral αφού μοιράστηκε την έκπληξή του για το πώς οι τιμές των καυσίμων στο νησί παραμένουν αμετάβλητες, παρά τις παγκόσμιες αυξήσεις που προκαλούνται από τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Ναι, στην Μάλτα, καλά ακούσατε, τόσο κοντά κι όμως τόσο μακριά.

Σε ένα βίντεο στο TikTok, ο άνδρας, γνωστός ως «Τζιαντζίτζι», συνέκρινε τις τιμές των καυσίμων στη Μάλτα με εκείνες της πατρίδας του, επισημαίνοντας ότι ενώ οι Ιταλοί πληρώνουν περίπου 2,15 ευρώ ανά λίτρο, οι τιμές στη Μάλτα παραμένουν στα 1,21 ευρώ.

Φανερά ξαφνιασμένος, αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό, δεδομένου του αυξανόμενου παγκόσμιου κόστους των καυσίμων, ιδίως υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών συγκρούσεων. Σαν άλλος Πάτρικ Ογκουνσότο, αναρωτήθηκε «πώς γένεν αυτό», αλλά με κομψά, τραγουδιστά ιταλικά.

Η αντίδρασή του έρχεται τη στιγμή που οι διεθνείς τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις λόγω της αστάθειας στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των εντάσεων στις οποίες εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση της Μάλτας επανέλαβε τη θέση της ότι θα προστατεύσει τους καταναλωτές από αυτές τις παγκόσμιες αυξήσεις, διατηρώντας σταθερές τις τιμές των καυσίμων παρά τις ευρύτερες οικονομικές πιέσεις. «Λείπω στην Μάλτα για βενζίνη»: να ένα μήνυμα που δεν περιμέναμε να βγει από τα πληκτρολόγια μας.