Δώρο Πάσχα 2026: Μέχρι πότε είναι η καταβολή - Πώς υπολογίζεται

Η Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου αποτελεί την καταληκτική προθεσμία για την καταβολή του δώρου Πάσχα 2026 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ενώ οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να το καταβάλουν και νωρίτερα, εφόσον το επιθυμούν.

Το Δώρο Πάσχα δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασής τους, είτε πρόκειται για σύμβαση αορίστου είτε ορισμένου χρόνου, καθώς και ανεξαρτήτως αν εργάζονται με πλήρη ή μερική απασχόληση. Δικαιούχοι είναι επίσης και άτομα που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), εφόσον η επιδότηση καλύπτει το χρονικό διάστημα υπολογισμού.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα 2026

Ο υπολογισμός του Δώρου Πάσχα βασίζεται στο διάστημα απασχόλησης από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Απριλίου 2026.

Πλήρες Δώρο: Όσοι εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της τετράμηνης περιόδου δικαιούνται το 50% του μηνιαίου μισθού τους, εφόσον αμείβονται με μισθό, ή 15 ημερομίσθια στην περίπτωση που αμείβονται με ημερομίσθιο.

Αναλογικό Δώρο: Εάν η εργασιακή σχέση ξεκίνησε μετά την 1η Ιανουαρίου ή ολοκληρώθηκε πριν από τις 30 Απριλίου, τότε το ποσό υπολογίζεται αναλογικά, με βάση τις ημέρες εργασίας μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα. Ενδεικτικά, αντιστοιχεί 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε οκτώ ημέρες απασχόλησης.

Το τελικό ποσό που λαμβάνει κάθε εργαζόμενος διαφοροποιείται ανάλογα με τις αποδοχές του και το χρονικό διάστημα που εργάστηκε μέσα στην περίοδο υπολογισμού.