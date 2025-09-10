ΔΥΠΑ: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Ανοίγει σήμερα (10/09), η πλατφόρμα της ΔΥΠA για την υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα.
Οι δικαιούχοι μπορούν από τις 18:00 το απόγευμα να μπουν στην πλατφόρμα και να υπποβάλλουν αίτηση μέσω του gov.gr.
Η προθεσμία λήγει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025.
ΔΥΠΑ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Εποχικού Βοηθήματος
Το βοήθημα αφορά εργαζομένους ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ που ανήκουν σε συγκεκριμένες εποχικές επαγγελματικές κατηγορίες, όπως:
- Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί
- Κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες
- Δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες
- Μουσικοί, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου-τηλεόρασης
- Χορευτές, ταξιθέτες, υποδηματεργάτες
- Εργαζόμενοι τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου
Και άλλοι ειδικοί κλάδοι με βάση τις προβλέψεις του νόμου
Δεν δικαιούνται το βοήθημα όσοι έχουν τις προϋποθέσεις για τακτική επιδότηση ανεργίας στο διάστημα 10/09/2025 – 30/11/2025, εκτός από τους οικοδόμους που μπορούν να λάβουν και τα δύο.
Το ποσό του βοηθήματος κυμαίνεται από 687,75 € έως 1.375,50 €, ανάλογα με το επάγγελμα και τα ημερομίσθια του 2024.
Εποχικό βοήθημα: Πώς κάνετε αίτηση
Αν θέλετε να κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά, τότε πρέπει να μπείτε στην πλατφόρμα, στον gov.gr και να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
- Εργασία και ασφάλιση
- Ανεργία
- Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ
Αν δεν την υποβάλλετε ηλεκτρονικά, από Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου θα είναι δυνατή και η υποβολή μέσω ΚΕΠ.
