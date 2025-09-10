ΔΥΠΑ: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Ανοίγει σήμερα (10/09), η πλατφόρμα της ΔΥΠA για την υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα.

Οι δικαιούχοι μπορούν από τις 18:00 το απόγευμα να μπουν στην πλατφόρμα και να υπποβάλλουν αίτηση μέσω του gov.gr.

Η προθεσμία λήγει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025.

ΔΥΠΑ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Εποχικού Βοηθήματος

Το βοήθημα αφορά εργαζομένους ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ που ανήκουν σε συγκεκριμένες εποχικές επαγγελματικές κατηγορίες, όπως:

Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί

Κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες

Δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες

Μουσικοί, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου-τηλεόρασης

Χορευτές, ταξιθέτες, υποδηματεργάτες

Εργαζόμενοι τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου

Και άλλοι ειδικοί κλάδοι με βάση τις προβλέψεις του νόμου

Δεν δικαιούνται το βοήθημα όσοι έχουν τις προϋποθέσεις για τακτική επιδότηση ανεργίας στο διάστημα 10/09/2025 – 30/11/2025, εκτός από τους οικοδόμους που μπορούν να λάβουν και τα δύο.



Το ποσό του βοηθήματος κυμαίνεται από 687,75 € έως 1.375,50 €, ανάλογα με το επάγγελμα και τα ημερομίσθια του 2024.

Εποχικό βοήθημα: Πώς κάνετε αίτηση

Αν θέλετε να κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά, τότε πρέπει να μπείτε στην πλατφόρμα, στον gov.gr και να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

Εργασία και ασφάλιση Ανεργία Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

Αν δεν την υποβάλλετε ηλεκτρονικά, από Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου θα είναι δυνατή και η υποβολή μέσω ΚΕΠ.