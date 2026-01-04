Μενού

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 9 Ιανουαρίου - Ποιοι θα λάβουν χρήματα

H ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τα επιδόματα ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ που θα λάβουν οι δικαιούχοι.

Συνολικά 45.600.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 28.500 δικαιούχους από τις 5 έως τις 9 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 8 και 9 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 9.000.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 25.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 600.000 ευρώ σε 100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 11.000.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
     

