ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 9 Ιανουαρίου - Ποιοι θα λάβουν χρήματα

Συνολικά 45.600.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 28.500 δικαιούχους από τις 5 έως τις 9 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 8 και 9 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 9.000.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 25.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 600.000 ευρώ σε 100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
- 11.000.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
