ΕΦΚΑ: Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη από 1η Μαρτίου

Δίχως πλήρη υγειονομική περίθαλψη λόγω οφειλών τους προς τον ΕΦΚΑ κινδυνεύουν να μείνουν από την 1η Μαρτίου 2026 χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες.
Η προθεσμία εξόφλησης ή ρύθμισης των ασφαλιστικών τους οφειλών έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2026, και πλέον όσοι δεν ήταν συνεπείς θα χάσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα για το νέο ασφαλιστικό έτος (έως 28/2/2027).
