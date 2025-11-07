Έληξε η προθεσμία για τον προσωπικό αριθμό: Τι θα γίνει σε όσους δεν έβγαλαν

Από τις 5 Νοεμβρίου 2025 και μετά, οι πολίτες που δεν διαθέτουν ήδη Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) ενημερώνονται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά τους.

Η διαδικασία έκδοσης του ΠΑ υλοποιείται αποκλειστικά και σταδιακά από το κράτος, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, διευκολύνοντας σημαντικά την εξυπηρέτηση των πολιτών και απλοποιώντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Μέχρι σήμερα, έχουν ήδη λάβει περίπου 5 εκατομμύρια πολίτες τον Προσωπικό Αριθμό, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της πρωτοβουλίας.

Οι πολίτες που έχουν δηλώσει συγκατάθεση στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) μέσω του gov.gr ή του Gov.gr Wallet, ενημερώνονται σχετικά μέσω της Θυρίδας Πολίτη και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παράλληλα, μπορούν να ελέγχουν τον ΠΑ τους ψηφιακά στην πλατφόρμα pa.gov.gr, στο Gov.gr Wallet, ή με επίσκεψη σε ΚΕΠ και Προξενικές Αρχές.

Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, είχαν εκδοθεί 2.651.632 Προσωπικοί Αριθμοί, εκ των οποίων 226.000 μέσω ΚΕΠ και 844 μέσω Προξενείων. Από αυτούς, πάνω από 601.000 νέες αστυνομικές ταυτότητες φέρουν ήδη την αναγραφή του ΠΑ.

Κατά τη διαδικασία επαλήθευσης στοιχείων, εντοπίστηκαν 839.115 ασυμφωνίες μεταξύ μητρώων του Δημοσίου, 132.647 διπλές εγγραφές και 11.426 περιπτώσεις μη έγκυρων δεδομένων. Οι απαραίτητες διορθώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., έχει αναπτυχθεί μηχανισμός αυτόματης απενεργοποίησης παλαιών δελτίων ταυτότητας για 27.171 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί μοναδικό και μόνιμο αριθμό ταυτοποίησης για κάθε πολίτη, αντικαθιστώντας πολλαπλούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα για τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Η χρήση του είναι προαιρετική και δεν παρέχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ή υπηρεσίες.

Πρόκειται για μια κομβική μεταρρύθμιση στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, με στόχο τη διαφάνεια, την ασφάλεια και τη διευκόλυνση του πολίτη.