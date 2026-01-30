ΕΛΣΤΑΤ: Το μισθολογικό χάσμα ανδρών–γυναικών επιμένει - Αγορά εργασίας δύο ταχυτήτων

Η νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το χάσμα παραμένει καρφωμένο στο 13,4%, επιβεβαιώνοντας ότι η ανισότητα στις αμοιβές δεν είναι ατύχημα, ούτε συγκυρία. Είναι καθεστώς.

Είναι η κανονικότητα της ελληνικής αγοράς εργασίας, όπως την αποτυπώνει με απόλυτη σαφήνεια η ΕΛΣΤΑΤ για το 2022, το 2023 και το 2024.

Και όσο κι αν κάποιοι επιμένουν να μιλούν για «πρόοδο», τα νούμερα -τα ίδια τα νούμερα της ΕΛΣΤΑΤ-τους διαψεύδουν. Το 13,4% δεν μετακινείται. Στέκει εκεί σαν υπενθύμιση ότι η ισότητα στην εργασία παραμένει υπόσχεση, όχι πραγματικότητα.

Οι κλάδοι όπου το χάσμα γίνεται κανόνας

Η έρευνα δείχνει ξεκάθαρα πού χτυπάει πιο δυνατά η ανισότητα. Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, το χάσμα παραμένει σταθερά γύρω στο 20%.

Ένας στους πιο άνισους κλάδους της οικονομίας, όπου οι γυναίκες πληρώνονται λιγότερο όχι επειδή παράγουν λιγότερο, αλλά επειδή έτσι λειτουργεί το σύστημα.

Στην εκπαίδευση, η διαφορά αμοιβών παραμένει υψηλή και επίμονη. Στη μεταποίηση, παρά μια μικρή αποκλιμάκωση, οι γυναίκες εξακολουθούν να υστερούν σημαντικά.

Η ΕΛΣΤΑΤ το καταγράφει με συνέπεια: οι γυναίκες πληρώνονται λιγότερο σχεδόν σε κάθε κλάδο που εξετάζεται.

Μοναδική εξαίρεση; Η ενέργεια και η ύδρευση. Εκεί οι γυναίκες αμείβονται ελαφρώς περισσότερο. Όχι επειδή ξαφνικά επικράτησε η ισότητα, αλλά επειδή οι λίγες γυναίκες που καταφέρνουν να μπουν σε αυτούς τους κλάδους είναι συνήθως υπερεξειδικευμένες.

Δηλαδή, για να πάρουν κάτι παραπάνω, πρέπει να είναι… καλύτερες. Πιο μορφωμένες. Πιο εξειδικευμένες. Πιο «άψογες». Η γνωστή ιστορία.

Η ηλικία ως πολλαπλασιαστής της ανισότητας

Η ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνει και κάτι ακόμη: το χάσμα μεγαλώνει όσο μεγαλώνουν και οι εργαζόμενες. Οι γυναίκες κάτω των 25 αμείβονται οριακά περισσότερο από τους άνδρες - μια μικρή, σχεδόν συμβολική ανατροπή. Αλλά από τα 25 και μετά, η εικόνα αλλάζει δραματικά.

Στις ηλικίες 35-44, το χάσμα εκτοξεύεται σε διψήφια ποσοστά. Στις ηλικίες άνω των 65, ξεπερνά το 20%. Η ΕΛΣΤΑΤ το καταγράφει με απόλυτη καθαρότητα: οι ανισότητες συσσωρεύονται με τα χρόνια, σαν τόκοι ενός χρέους που οι γυναίκες δεν δημιούργησαν αλλά καλούνται να πληρώσουν.

Και φυσικά, η αιτία δεν είναι μυστήριο. Μητρότητα, διακοπές καριέρας, μερική απασχόληση, αποκλεισμός από θέσεις ευθύνης. Η γνωστή συνταγή που η αγορά εργασίας σερβίρει στις γυναίκες εδώ και δεκαετίες.

Ένα σύστημα που δουλεύει… ακριβώς όπως σχεδιάστηκε

Η συνολική εικόνα της ΕΛΣΤΑΤ δεν αφήνει περιθώρια για ωραιοποιήσεις. Η μισθολογική ανισότητα δεν είναι «παράπλευρη απώλεια». Είναι δομικό χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς εργασίας. Οι γυναίκες συγκεντρώνονται σε χαμηλότερα αμειβόμενες θέσεις, εργάζονται συχνότερα μερικώς και αποκλείονται από την κορυφή της ιεραρχίας.

Και όσο το χάσμα παραμένει σταθερό στο 13,4% - το ίδιο 13,4% που η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει τρία χρόνια στη σειρά- τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται ότι η ισότητα δεν θα έρθει από μόνη της. Δεν θα προκύψει επειδή «ωρίμασε η κοινωνία». Θέλει πολιτικές. Θέλει διαφάνεια. Θέλει σύγκρουση με μια εργασιακή κουλτούρα που θεωρεί τις γυναίκες «δεύτερη επιλογή».