ΕΝΦΙΑ 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την έκπτωση στις ασφαλισμένες κατοικίες

Ξεκίνησε σήμερα (14/01) η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών για το έτος 2026. Με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα (Α. 1005/2026), καθορίζονται οι νέες προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για τη χορήγηση της μείωσης ΕΝΦΙΑ σε κατοικίες φυσικών προσώπων που είναι ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών.

Για το 2026, η αξία ανακατασκευής των κατοικιών ορίζεται στα 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Παράλληλα, για τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια παρέχεται πλέον η δυνατότητα προσκόμισης βεβαίωσης ασφάλισης στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ).

Συγκεκριμένα εφαρμόζεται:

Μείωση ΕΝΦΙΑ 20% σε κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, εφόσον είναι ασφαλισμένες για ένα (1) έτος έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.

Μείωση ΕΝΦΙΑ 10% σε κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 500.000 ευρώ, υπό τις ίδιες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Αναλογική μείωση ΕΝΦΙΑ, σε περιπτώσεις ασφάλισης μικρότερης διάρκειας του ενός (1) έτους και ελάχιστη διάρκεια ασφάλισης τους τρείς μήνες.

Η διαδικασία χορήγησης της μείωσης ΕΝΦΙΑ καθορίζεται ως εξής:

Οι ασφαλιστικές εταιρείες απέστειλαν στην ΑΑΔΕ, έως τις 10/1, τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικιών που καλύπτουν τους κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας και ήταν σε ισχύ εντός του 2025. Οι φορολογούμενοι υποβάλλουν αιτήσεις για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις ή διορθώσεις, έως τις 16/2 στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY > Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών. Οι ασφαλιστικές εταιρείες επιβεβαιώνουν τα στοιχεία έως τις 28/2. Η ΑΑΔΕ επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ, η οποία και χορηγείται στους δικαιούχους με την πρώτη κεντρική εκκαθάριση του.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου > Μεταβιβάσεις, Κληρονομιές, Γονικές Παροχές, Δωρεές μέσω myPROPERTY > Αιτήσεις μέσω myPROPERTY > Αίτηση Χορήγησης Μείωσης ΕΝΦΙΑ Ασφαλισμένων Κατοικιών