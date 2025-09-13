Μενού

ΕΝΦΙΑ για «έρημα χωριά»: Τι ισχύει για το νέο μέτρο μηδενισμού του

Πώς θα επηρεάσει ο μηδενισμός του ΕΝΦΙΑ στους οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων

Το μέτρο της μείωσης για το 2025 και μηδενισμός στην συνέχεια, του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων ακούστηκε ως μέτρο τοπικής ανάπτυξης και μερικής λύσης του δημογραφικού. Είναι όμως έτσι;

Σε δεύτερη ερμηνεία το μέτρο αυτό μεταφράζεται περισσότερο ως επίδομα στους συνταξιούχους που μένουν σε αυτές τις περιοχές καθώς τα μικρά χωριά, με εξαίρεση εκείνα που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τις πρωτεύουσες των νομών, κατοικούνται κυρίως από ηλικιωμένους.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

