ΕΝΦΙΑ: Ποιοι και πώς «κλειδώνουν» έκπτωση έως 20% στο λογαριασμό του 2026

Έκπτωση έως 20% στο νέο λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ για τις ασφαλισμένες κατοικίες τους θα εξασφαλίσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.

Μεγαλύτερο «κούρεμα» 20% στο φετινό ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ κερδίζουν όσοι είχαν ασφαλίσει τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές καθ΄ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και η συνολική αντικειμενική αξία των κατοικιών τους δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Η έκπτωση περιορίζεται στο 10% για τις κατοικίες αντικειμενικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ που ήταν ασφαλισμένες όλους τους μήνες του 2025.

