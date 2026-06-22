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Εντεκάδα από... χρυσάφι - Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του Μουντιάλ

Με δύο δισεκατομμυριούχους παίζει... μπροστά η «χρυσή» 11άδα του Μουντιάλ και συνολικά 950 εκατ. δολάρια στην σεζόν.

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Λιονέλ Μέσι
O Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ 2026 | ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Με δύο δισεκατομμυριούχους παίζει... μπροστά η «χρυσή» 11άδα του Μουντιάλ που τους 12 μήνες μέχρι τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, συνολικά συγκέντρωσε περίπου 950 εκατ. δολάρια. Οι παίκτες με την δεκαψήφια περιουσία, δεν είναι άλλοι από τον 41χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο και τον 38χρονο Λιονέλ Μέσι που ηγείται της Αργεντινής στην υπεράσπιση του τίτλου της.

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