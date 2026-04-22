Επέκταση επιδότησης στα λιπάσματα: Πότε λήγει η παράταση και πόσους χιλιάδες αγρότες αφορά

Έως τον Αύγουστο παίρνει παράταση η επιδοτηση για τα λιπάσματα που καλύπτει το 15% της αξίας των τιμολογίων για κατ' επάγγελμα αγρότες, σύμφωνα με τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι της Τετάρτης 22/4.

Σκοπός είναι η άμεση στήριξη του πρωτογενούς τομέα για τη συγκράτηση των τιμών των αγροτικών προϊόντων.

Το μέτρο περιλαμβάνει 23 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον -41 εκατομμύρια συνολικό κόστος- και αφορά 250.000 αγρότες.

Η παρέμβαση έρχεται με φόντο τη διεθνή τιμή της ουρίας που παραμένει υψηλή χωρίς ουσιαστική αποκλιμάκωση λόγο της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Σχεδόν το ήμισυ της παγκόσμιας εμπορευόμενης ουρίας – του πιο ευρέως χρησιμοποιούμενου λιπάσματος – και μεγάλες ποσότητες άλλων λιπασμάτων εξάγονται από τις χώρες του Κόλπου μέσω του Στενού του Ορμούζ.