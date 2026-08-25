Επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Ποιοι θα πληρωθούν έως 31/8

Συμπληρωματική πληρωμή για το έκτακτο επίδομα παιδιού, ύψους 150 ευρώ ανά παιδί θα πραγματοποιηθεί έως την Δευτέρα 31/8, αφορώντας οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική καταβολή, με την πληρωμή να γίνεται για παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/2025 έως και 31 Ιουλίου 2026.

Ιδιαίτερα αφορά οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν είχαν λάβει την ενίσχυση στην πρώτη πληρωμή, καθώς τα παιδιά αυτά δεν μπορούσαν να εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη στη φορολογική δήλωση του 2024.

Για να καταβληθεί η ενίσχυση, το παιδί θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025. Απαραίτητη είναι η σωστή αναγραφή του ΑΜΚΑ του παιδιού, καθώς και η ύπαρξη έγκυρου IBAN δηλωμένου στην ΑΑΔΕ.

Επίδομα παιδιού - Τι ισχύει για παιδιά που γεννήθηκαν το 2026

Για παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1 έως 31/7 του 2026, οι γονείς θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει για την έκδοση ΑΦΜ τους.

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Για τη διαδικασία απαιτούνται, μεταξύ άλλων, η ληξιαρχική πράξη γέννησης και υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα για τη συναίνεση στην έκδοση ΑΦΜ.

Μετά την έκδοση του ΑΦΜ θα γίνει η απαραίτητη αντιστοίχισή του με το ΑΜΚΑ του παιδιού, ώστε να καταβληθεί η ενίσχυση, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Επίδομα παιδιού - Πώς θα γίνει η πληρωμή

Τα 150 ευρώ ανά παιδί θα καταβληθούν στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων.

Δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για την καταβολή του επιδόματος,εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες φορολογικές και διοικητικές διαδικασίες.