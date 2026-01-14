Επίδομα παιδιού Α21: Μέχρι πότε κάνετε αίτηση – Προθεσμίες και δικαιολογητικά

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσαν την οριστική προθεσμία για την υποβολή της αίτησης Α21 – Επίδομα Παιδιού για το έτος 2025.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα κλείσει οριστικά την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00, χωρίς καμία δυνατότητα νέας αίτησης ή τροποποίησης μετά την ημερομηνία αυτή.

Η έγκαιρη υποβολή είναι κρίσιμη, καθώς μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα διόρθωσης ή συμπλήρωσης στοιχείων.

Τι πρέπει να κάνετε άμεσα

Για να διασφαλίσετε ότι θα λάβετε το επίδομα:

Ελέγξτε την κατάσταση της αίτησής σας στην πλατφόρμα Α21.

Οριστικοποιήστε την αίτηση ή προχωρήστε σε τυχόν διορθώσεις πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά κάθε χρόνο από τον υπόχρεο ή τον/την σύζυγο/μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με TaxisNet, ενώ κατά την πρώτη πρόσβαση θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση ΑΜΚΑ και συναίνεση για την επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων.

Διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης Α21

Μετά την είσοδο στο σύστημα:

Επιλέγετε την τρέχουσα οικογενειακή σας κατάσταση. Οι έγγαμοι ή εν διαστάσει δηλώνουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ συζύγου. Διαβάζετε και αποδέχεστε τη Συναίνεση για το Επίδομα Παιδιού. Συμπληρώνετε τα στοιχεία που δεν είναι προσυμπληρωμένα, όπως: Στοιχεία ταυτότητας

Διεύθυνση & στοιχεία επικοινωνίας

IBAN στο οποίο είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος

Απαραίτητα δικαιολογητικά για το επίδομα παιδιού Α21

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο.

Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα άνω των 18 ετών που φοιτούν σε: Μέση Εκπαίδευση ΑΕΙ/ΤΕΙ ΙΕΚ, Κολέγια Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

Ιατρική γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή άλλης αρμόδιας επιτροπής για τέκνα 18–24 ετών με αναπηρία ≥67%.

Ληξιαρχικές πράξεις ή δικαστικές αποφάσεις, όπου απαιτείται (π.χ. επιμέλεια, θάνατος δικαιούχου, δικαστική συμπαράσταση).

Επιπλέον δικαιολογητικά ανά κατηγορία δικαιούχου

Ανάλογα με την υπηκοότητα ή το καθεστώς διαμονής, μπορεί να απαιτούνται:

Βεβαίωση εγγραφής ή μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε.

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς

Άδεια διαμονής (ΕΟΧ, Ελβετία, τρίτες χώρες)

Άδεια διαμονής Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας

Άδεια για ανθρωπιστικούς λόγους

Έγγραφα EESSI ή φορολογικές δηλώσεις για απόδειξη πενταετούς διαμονής στην Ε.Ε.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης.

Σημαντικές Επισημάνσεις

Ο ΟΠΕΚΑ μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά με προθεσμία έως 2 μηνών.

Αν εγκριθεί αίτηση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε .

Ο ΟΠΕΚΑ τηρεί ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο όλων των φακέλων.