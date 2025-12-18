Επιστροφή δύο ενοικιών τον χρόνο: Ποιοι πολίτες τη δικαιούνται

Νέο πακέτο παρεμβάσεων για το στεγαστικό πρόβλημα ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό να παρουσιάζει τις βασικές κατευθύνσεις από το βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο όπου το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί σημαντικά, με τα ενοίκια να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και σε τουριστικές περιοχές. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, στόχος είναι να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και να μειωθεί η πίεση στην αγορά.

Κεντρικό ρόλο στα μέτρα έχει η αξιοποίηση κατοικιών που παραμένουν σήμερα κλειστές. Προβλέπεται επιδότηση για την ανακαίνιση παλαιών ακινήτων, η οποία μπορεί να φτάσει έως και το 90% του κόστους, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ και με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη στροφή προς τη μακροχρόνια μίσθωση, με κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες ώστε να διαθέτουν τα ακίνητά τους για μόνιμη κατοικία. Στο ίδιο πλαίσιο, προαναγγέλθηκαν περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, κυρίως σε περιοχές όπου το στεγαστικό πρόβλημα είναι εντονότερο. Οι σχετικές ρυθμίσεις αναμένεται να εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη στήριξη εργαζομένων σε κρίσιμους τομείς, όπως εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός μεγάλων αστικών κέντρων. Για τις κατηγορίες αυτές προβλέπεται επιστροφή έως δύο ενοικίων τον χρόνο, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες εύρεσης κατοικίας σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Τα μέτρα συμπληρώνονται από φορολογικά κίνητρα για την κατασκευή νέων κατοικιών, με σκοπό να αυξηθεί σταδιακά το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα μέσω ιδιωτικών επενδύσεων.

