Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα λάβουν τριπλή ενίσχυση το 2026 χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Τριπλή επιστροφή ενοικίου φέρνει το 2026 σε περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια.
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, εντός του πρώτου τριμήνου του νέου έτους οι δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά την επιστροφή ενός ενοικίου το οποίο αφορά τις μισθώσεις του 2024.
