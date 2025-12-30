Μενού

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα λάβουν τριπλή ενίσχυση το 2026 χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, θα δοθούν ακόμη δύο ενοίκια «δώρο», όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πολυκατοικίες στην Αθήνα
Τριπλή επιστροφή ενοικίου φέρνει το 2026 σε περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, εντός του πρώτου τριμήνου του νέου έτους οι δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά την επιστροφή ενός ενοικίου το οποίο αφορά τις μισθώσεις του 2024.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

