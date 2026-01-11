Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα στους τελευταίους δικαιούχους για το 2025

H καταβολή των χρημάτων στους τελευταίους δικαιούχους για το 2025 της επιστροφής ενοικίου έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 15/1/2026. Η διαδικασία αφορά όσους χρειάστηκε να δηλώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή έκαναν διορθωτικές δηλώσεις μετά τις 13 Δεκεμβρίου.

Ουσιαστικά αυτή είναι η τελευταία πράξη στην συγκεκριμένη παροχή ενώ είναι η πρώτη χρονιά που υλοποιείται το μέτρο της επιστροφής ενοικίου και σε αυτή την τελευταία καταβολή, όπου θα εισπράξουν χρήματα από την ΑΑΔΕ όσοι έκαναν διορθωτικές δηλώσεις ή όσοι εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στο χρονικό διάστημα από τις 13 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι έκαναν τις αντίστοιχες κινήσεις πριν τις 13 Δεκεμβρίου, έχουν ήδη εισπράξει τα χρήματα τους, καθώς πριν αλλάξει ο χρόνος υπήρξε μια σχετική καταβολή από το υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ωστόσο αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως τουλάχιστον 24.000 ακόμη και σήμερα, που δικαιούνται την επιστροφή χρημάτων δεν εμφάνισαν ποτέ τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Μένει να φανεί αν σε αυτό το τελευταίο χρονικό περιθώριο που τους δόθηκε, προχώρησαν στη συγκεκριμένη κίνηση. Από εδώ και πέρα βέβαια, θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για την επιστροφή ενοικίου για την τρέχουσα χρονιά. Θα ληφθούν υπόψη τα όσα αναγράφονται στα μισθωτήρια συμβόλαια αλλά και στις φορολογικές δηλώσεις, μέσα στο 2025.