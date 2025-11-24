Έρχεται διαγωνισμός 15,8 εκατ. ευρώ για δωρεάν WiFi και πλατφόρμα Infontainment σε 897 Αστικά Λεωφορεία

Δεν είναι γνωστό αν αυτή τη φορά γίνει πράξη η πρόθεση της πολιτείας να βάλει δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσα στα λεωφορεία της Αθήνας, καθώς και προ αρκετών ετών υπήρχαν εξαγγελίες για παροχή WiFi στις αστικές συγκοινωνίες. Ωστόσο, φαίνεται να είμαστε προ των πυλών ενός νέου εγχειρήματος, ενός νέου διαγωνισμού αρκετών εκατ. ευρώ, με στόχο να εγκατασταθεί σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα WiFi σε 897 οχήματα της ΟΣΥ.

