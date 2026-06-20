Εθνική Στρατηγική για τη Στέγη: Έρχονται Ενιαίος φορέας στεγαστικής Πολιτικής και πλαφόν στα ενοίκια

Το σχέδιο συγκεντρώνει 50 μέτρα, υφιστάμενα και νέα, με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, τη στήριξη των ενοικιαστών και των νέων που επιδιώκουν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία, αλλά και τη δημιουργία ενός μόνιμου πλαισίου κοινωνικής κατοικίας.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες παρεμβάσεις ξεχωρίζουν η προοπτική επιβολής πλαφόν σε συγκεκριμένες κατηγορίες ενοικίων, μέσω της θεσμοθέτησης Εθνικού δείκτη τιμών ακινήτων, ο οποίος θα παρακολουθεί συστηματικά τις τιμές πώλησης και ενοικίασης κατοικιών σε όλη τη χώρα.

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