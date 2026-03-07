Μενού

Έξι στους 10 άνεργους αναζητούν δουλειά για πάνω από ένα έτος - Το 92,7% όσων βρίσκονται εκτός αγοράς αρνούνται να δουλέψουν

Τα αποτελέσματα της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία.

Εργαζόμενοι σε γραφείο
Εργαζόμενοι σε γραφείο
Στο 8,3% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας το Δ΄ τρίμηνο 2025 στη χώρα μας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, με τα άτομα «εκτός εργατικού δυναμικού» να ανέρχονται σε 4.250.648, λίγο χαμηλότερα από τους απασχολούμενους κατά την ίδια περίοδο (4.352.366 άτομα).

Ο αριθμός των ανέργων στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε 394.894 άτομα, με τους νέους και τις γυναίκες να πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, καθώς αμφότερες οι κατηγορίες καταγράφουν διψήφια ποσοστά.

