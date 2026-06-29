Φοιτητικά σπίτια-«χρυσάφι»: Γιατί 7 στα 10 ενοίκια ξεπερνούν τα 500 ευρώ;

Η αγωνία των Πανελλαδικών έλαβε τέλος, όμως για χιλιάδες οικογένειες ένας νέος, απρόσμενος «Γολγοθάς» μόλις ξεκινά: η αναζήτηση φοιτητικού σπιτιού. Με την ανακοίνωση των βαθμολογιών και εν αναμονή των βάσεων εισαγωγής, γονείς και παιδιά καλούνται να λύσουν έναν δυσεπίλυτο γρίφο, καθώς τα μικρά διαμερίσματα έως 50 τ.μ. τείνουν να γίνουν είδος πολυτελείας.

Όπως επισημαίνει σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας, οι τιμές στην αγορά ακινήτων είναι κυριολεκτικά «εκρηκτικές». Η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με τις εξαιρετικά περιορισμένες επιλογές, έχουν εκτοξεύσει τα ενοίκια σε δυσθεώρητα ύψη, προκαλώντας έντονο «πονοκέφαλο» στις οικογένειες που αναζητούν μια προσιτή στέγη.

«Χρυσάφι» το κέντρο της Αθήνας

Στην καρδιά της πρωτεύουσας τα νούμερα είναι αμείλικτα: 7 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες (έως 50 τ.μ.) ζητούν μίσθωμα άνω των 500 ευρώ τον μήνα. Από αυτές, σχεδόν 4 στις 10 ξεπερνούν τα 600 ευρώ, ενώ 2 στις 10 αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 700 ευρώ!

Η ανάλυση των τιμών στο κέντρο της Αθήνας δεν αφήνει κανένα περιθώριο αισιοδοξίας για όσους ψάχνουν φθηνό ενοίκιο:

Έως 300 ευρώ: 0,2% (πρακτικά ανύπαρκτα)

301 - 350 ευρώ: 1,24%

351 - 400 ευρώ: 5,2%

401 - 450 ευρώ: 10%

451 - 500 ευρώ: 13,1%

Από 501 ευρώ και άνω: 70,1%

Ζαλίζουν τα ποσοστά στα Προάστια και τον Πειραιά

Η αποκέντρωση προς τα προάστια δεν προσφέρει απαραίτητα «ανάσα» στις τσέπες των γονιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μπάκας, το 90% των διαθέσιμων κατοικιών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας έχει ορίσει τιμή ενοικίου από 501 ευρώ και πάνω.

Ειδικότερα, τα Βόρεια Προάστια κυριολεκτικά «ζαλίζουν», αφού το 91,04% των διαθέσιμων σπιτιών κοστίζει άνω των 501 ευρώ. Στα Νότια Προάστια το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 80,1%, ενώ ελαφρώς χαμηλότερο, αλλά εξίσου πιεστικό, είναι το 51,67% στα Δυτικά Προάστια.

Στον Πειραιά τα ενοίκια άνω των 501 ευρώ αφορούν το 73,39% των σπιτιών. Μάλιστα, σε κλασικές φοιτητικές ή περιζήτητες περιοχές –όπως το Αιγάλεω, η Καλλιθέα, η Νέα Σμύρνη, του Ζωγράφου, η Αργυρούπολη και το Χαλάνδρι– το ποσοστό των σπιτιών που ζητούν πάνω από 500 ευρώ τον μήνα ξεπερνά το εντυπωσιακό 70%.

Θεσσαλονίκη: Σαφώς καλύτερη η εικόνα, αλλά παραμένει «αλμυρή»

Στη συμπρωτεύουσα τα πράγματα είναι σχετικά πιο ισορροπημένα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως λείπει η πίεση για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Συγκεκριμένα, 8 στις 10 κατοικίες ζητούν μίσθωμα άνω των 400 ευρώ, ενώ σχεδόν οι μισές (περίπου 45%) ξεπερνούν τα 500 ευρώ τον μήνα.

Αναλυτικά, η προσφορά κατοικιών στη Θεσσαλονίκη διαμορφώνεται ως εξής:

351 - 400 ευρώ: 11,16%

401 - 450 ευρώ: 18,44%

451 - 500 ευρώ: 17,52%

Από 501 ευρώ και άνω: 44,22%

Το συμπέρασμα είναι ένα: η εύρεση φοιτητικού σπιτιού εξελίσσεται σε έναν δύσκολο και ακριβό αγώνα δρόμου. Τα διαθέσιμα διαμερίσματα γίνονται ολοένα και πιο δυσεύρετα, διαμορφώνοντας ένα ασφυκτικό τοπίο στην αγορά ενοικίων που αναμένεται να δοκιμάσει σκληρά τις αντοχές των γονέων.