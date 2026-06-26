Πανελλήνιες 2026: Την Παρασκευή οι βαθμολογίες για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει ότι στάλθηκε οδηγία προς τα Βαθμολογικά Κέντρα, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, προκειμένου οι βαθμολογίες για τις Πανελλήνιες 2026 να ανακοινωθούν την Παρασκευή 3/7/2026.

Υπενθυμίζεται ότι οι βαθμολογίες για τα γενικά μαθήματα και τα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 25/6/2026.

Οι υποψήφιοι μπορούν να εισέλθουν στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

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Παράλληλα, τα αποτελέσματα των βαθμολογιών αποστέλλονται και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων, σε όσους το είχαν αιτηθεί.