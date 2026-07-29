Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2026: Λήγει στις 31/7 η προθεσμία αιτήσεων

Την ερχόμενη Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026 λήγει η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Τα παραπάνω υπενθύμισε νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη, το υπουργείο Παιδείας, τονίζοντας ότι μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες/ουσες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκαν από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

«Το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα είναι μια ουσιαστική βοήθεια, ώστε κάθε φοιτήτρια/της να μπορεί να αφοσιωθεί στις σπουδές του/της με μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερα εμπόδια», δήλωσε σχετικά η υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη σημειώνοντας ότι για το 2026 η χρηματοδότηση αυξήθηκε, φτάνοντας συνολικά τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Όπως σημείωσε, πρόκειται για αύξηση 115% σε σχέση με το 2019.

«Η στήριξη της φοιτητικής μέριμνας αποτελεί για εμάς σταθερή προτεραιότητα και έμπρακτη απόδειξη ότι στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες που επενδύουν στο μέλλον των παιδιών τους», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Η ουσιαστική ελάφρυνση του οικονομικού βάρους που συνεπάγονται οι σπουδές μακριά από τον τόπο κατοικίας αποτελεί διαρκή στόχο και βασικό άξονα της πολιτικής μας για τη φοιτητική μέριμνα. […] Με συνέπεια και σχέδιο συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη φοιτητική μέριμνα και να δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες για τους νέους που επιλέγουν να σπουδάσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.»

Αναλυτικότερα, από το 2019 έως σήμερα, το συνολικό ποσό που διατέθηκε για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ανά έτος διαμορφώθηκε ως εξής:

2019 : 41.758.000 ευρώ

2020 : 51.013.000 ευρώ

2021 : 39.654.000 ευρώ

2022 : 72.436.500 ευρώ

2023 : 70.875.000 ευρώ

2024 : 86.587.000 ευρώ

2025 : 87.758.500 ευρώ

2026 : 90.000.000 ευρώ

Τέλος, από πλευράς υπουργείου ξεκαθαρίστηκε ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2026, το τελικό ποσό που θα διατεθεί για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος θα καθοριστεί με βάση τον αριθμό των αιτήσεων που θα υποβληθούν και των τελικών δικαιούχων.