Σε περίπτωση μη καταβολής των ενοικίων από τον μισθωτή, ο ιδιοκτήτης δεν απαλλάσσεται αυτομάτως από τη φορολόγηση των συγκεκριμένων ποσών. Αν δεν ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, η φορολογική αρχή θεωρεί ότι το εισόδημα έχει εισπραχθεί κανονικά και το φορολογεί.

Όταν ο ενοικιαστής δεν έχει καταβάλει κάποια ενοίκια δίνεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να μην φορολογηθεί για τα ανείσπρακτα αυτά ποσά, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έναρξη δικαστικών ενεργειών εις βάρος του μισθωτή, όπως η κατάθεση αγωγής ή η έκδοση διαταγής πληρωμής.

Με την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας, ο ιδιοκτήτης υποβάλλει ηλεκτρονικό αίτημα μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό, η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί τους σχετικούς κωδικούς 125-126 στο έντυπο Ε2, οι οποίοι αφορούν τα ανείσπρακτα μισθώματα.

Στους συγκεκριμένους κωδικούς δηλώνεται αποκλειστικά το ποσό για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Δεν είναι δυνατή η δήλωση διαφορετικού ποσού από αυτό που έχει αναγνωριστεί από τη φορολογική αρχή. Για παράδειγμα, αν η δικαστική διεκδίκηση αφορά οφειλή 2.000 ευρώ, το ίδιο ακριβώς ποσό πρέπει να αναγραφεί και στους κωδικούς των ανείσπρακτων ενοικίων.

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν ο ιδιοκτήτης δεν ακολουθήσει την ανωτέρω διαδικασία, θα φορολογηθεί κανονικά για τα ενοίκια που δεν εισέπραξε.

Δεν προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία για την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών. Ωστόσο, όλες οι απαιτούμενες ενέργειες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Πώς φορολογούνται έσοδα από ακίνητα

Για το φορολογικό έτος 2025, η φορολογία των εισοδημάτων από ακίνητα εφαρμόζεται με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα έως 12.000 €: φόρος 15%

Εισόδημα από 12.001 € έως 35.000 €: φόρος 35%

Εισόδημα άνω των 35.000 €: φόρος 45%

Στις επαγγελματικές μισθώσεις επιβάλλεται επιπλέον ψηφιακό τέλος συναλλαγής, το οποίο ανέρχεται σε 3,6%.

Παράδειγμα υπολογισμού φόρου

Για ετήσιο εισόδημα από αστική μίσθωση ύψους 13.000 ευρώ, ο φόρος υπολογίζεται ως εξής:

Αρχικά εφαρμόζεται η προβλεπόμενη έκπτωση 5%, με αποτέλεσμα το φορολογητέο ποσό να διαμορφώνεται στα 12.350 ευρώ.

Για τα πρώτα 12.000 ευρώ, ο φόρος είναι 15%, δηλαδή 1.800 ευρώ.

Για το τμήμα του εισοδήματος από 12.001 έως 12.350 ευρώ, δηλαδή για 350 ευρώ περίπου, ο φόρος ανέρχεται σε 35%, δηλαδή 122,5 ευρώ.

Ο συνολικός φόρος που προκύπτει ανέρχεται σε 1922,5 ευρώ.