Φωτιές: Έως 6.000 ευρώ το επίδομα για τους πυρόπληκτους - Τι ισχύει για τις εξοχικές κατοικίες

Λίγα 24ωρα μετά τις μεγάλες καταστροφές από τις φωτιές στη Βοιωτία και το Πόρτο Γερμενό, ανακοινώθηκαν έκτακτα μέτρα στήριξης από την Πολιτεία προς τους πληγέντες, όπως προανήγγειλε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.

Η αποζημίωση θα αγγίξει το 100% σε σπίτια που επλήγησαν είτε είναι πρώτη είτε δεύτερη κατοικία. Ταυτόχρονα, το επίδομα πρώτων αναγκών κυμαίνεται στα 600 ευρώ, ενώ έως 6.000 κυμαίνεται το επίδομα για επισκευές και οικοσκευές (έως 3.000 για τις εξοχικές κατοικίες. Ηεπιδότηση προσωρινής στέγασης ανέρχεται στα 300 με 500 ευρώ.

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις, προβλέπεται επίσης 100% επιδότηση για επισκευή ή ανακατασκευή κτιρίων, και 70% της ζημιάς, για εξοπλισμό και μηχανήματα.

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Με τη σειρά της, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, θα ενισχύσει επίσης οικονομικά με τη σειρά της τους πυρόπληκτους. Τα μέτρα που θα λάβουν οι τράπεζες είναι τα εξής:

Θα καταβάλουν άμεσα, ισομερώς, το ποσόν των 50.000 ευρώ σε καθεμία οικογένεια των 5 θυμάτων από τις πυρκαγιές σε Ρέθυμνο και Γύθειο, και το δυστύχημα στην Ψάθα. ενισχύσει επίσης οικονομικά τους πληγέντες.

σε Ρέθυμνο και Γύθειο, και το δυστύχημα στην Ψάθα. ενισχύσει επίσης οικονομικά τους πληγέντες. Θα προβούν στην έναντι αυτών των 4 τραπεζών διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων (στεγαστικά, καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες) των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών, και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του δημόσιου καθήκοντος τους στο Γύθειο στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα.

